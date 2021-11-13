У Львові спіймали водія без прав під наркотиками

12 листопада львівські патрульні розшукали водія авто, який ще у вересні вчинив ДТП і втік. Під час затримання виявилось, що водій не має прав та перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Львівщини у Facebook.

На початку вересня на вулиці Робітничій у Львові зіткнулись автомобілі Nissan Qashqai та BMW 3 Series. Водій останнього втік після ДТП.

12 листопада патрульні знайшли цей автомобіль з відкритим капотом на вулиці Костя Левицького. Поруч стояв керманич, який пояснив, що зробив вимушену зупинку, бо «закипів» двигун.

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Під час перевірки документів патрульні виявили серйозні розбіжності, які 43-річний чоловік не зміг пояснити. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Окрім того, виявилося, що водій позбавлений права керування транспортними засобами через нетверезу їзду. У нього виявили ознаки наркотичного сп’яніння. В медичному закладі перевірка показала, що він перебуває під дією трьох наркотиків.

Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили пакет з порошкоподібною речовиною сірого кольору та пристрій для куріння марихуани. Документи та речовину вилучили на експертизу.

На водія склали три протоколи: за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння вдруге впродовж року), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Також він отримав постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

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