Вбивство українця у Празі. Чоловіка ховатимуть на рідній Львівщині

У чеській лікарні нещодавно помер український заробітчанин зі Стрия, якого ще 11 жовтня у Празі вдарив охоронець нічного клубу. Майже місяць чеські медики боролися за його життя, однак до тями українець так і не прийшов. Українське посольство тільки нещодавно включилось в роботу, бо не знало про ситуацію, а поліція досі не затримала можливого вбивцю, пише BBC.

Дружина загиблого Павла Ратова Світлана, яка терміново виїхала до Чехії, розповіла, що зараз залучає усі свої сили, аби зібрати необхідні 1800 євро для перевезення тіла чоловіка на батьківщину – містечко Стрий, що на Львівщині.

Востаннє Павло Ратов приїздив додому влітку цього року. Після кількох років роботи в Польщі, 18 липня знову вирушив на заробітки, але цього разу до Чехії. Чоловік працював будівельником, зароблені кошти відкладав на втілення сімейної мрії – помешкання у Празі, до якої родина планувала перебратися.

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Ввечері 11 жовтня Світлані Ратовій зателефонував напарник її чоловіка – Сергій. Він повідомив, що Павла госпіталізували із травмою голови, і він без свідомості.

«Я сподівалася на його одужання, на момент дзвінка його вже прооперували і давали хороші шанси на відновлення, хоча череп і мав тріщину», – розповідає дружина загиблого українця.

У ніч з 10 на 11 жовтня Павло разом із двома напарниками-українцями вирішив пройтися вечірньою Прагою. Дорогою зайшли до місцевого нічного клубу Goldfingers, що розташований у середмісті столиці.

«Ми там раніше ніколи не були, біля входу нас запросили промоутери, казали, що вхід безкоштовний. Нам не сподобалася ані атмосфера закладу, ані музика. Прогортали меню і вирішили піти звідти геть», – розповів напарник загиблого Сергій.

За словами чоловіка, він першим попрямував до виходу, дорогою зайшов до гардероба, а за кілька хвилин почув крики: «Забирайтесь геть, погані українці!». Коли вже вибіг до входу у заклад, побачив Павла з кров’ю на голові, чоловік лежав на землі.

За словами Сергія, охоронець виштовхував його напарників за межі приміщення, від одного з ударів Павло впав та розбив голову.

«Коли охоронці побачили, що перегнули палицю із силою, вони повернулися до закладу, пригадує Сергій, – лише один з них згодом виніс вологі серветки та паперові рушники. У той час я вже викликав поліцію та швидку».

Як відомо, празький заклад Goldfingers позиціонує себе як стрип-клуб. Адміністрація стрип-бару у коментарі журналістам BBC News Україна повідомила, що «знають про цю ситуацію, яка сталася за межами клубу». Додавши, що охоронець є вже колишнім співробітником, а колектив «дуже шкодує про цей випадок».

Тим часом на офіційному сайті чеської поліції жодної інформації про хід розслідування поки що немає.

Як повідомив ВВС News Україна посол України у Чехії Євген Перебийніс, вони вже направили звернення до правоохоронців з проханням надати повну інформацію про обставини інциденту.

Посол каже, що про інцидент, який трапився ще у жовтні, дізналися запізно. Від тамтешньої поліції повідомлень вчасно не отримали, а дружина та брат загиблого Павла Ратова до них звернулися лише цього тижня. Після цього дипломати одразу ж включились в роботу.

Нині «справа перебуває на особливому контролі консульського відділу», – запевнив пан Перебийніс.

Тим часом зібрати гроші на транспортування тіла Павла Ратова допомагають друзі та рідні. У Чехії Світлана перебуває вже три тижні: організовує перевезення тіла, оформлює документи та паралельно проводить власне розслідування смерті Павла.

«У чеській поліції нам розповіли, що з початку 2021 року у цьому барі зафіксували вже сім подібних випадків, а охоронець, який наніс тілесні ушкодження, кілька разів притягався до відповідальності», – розповідає Світлана.

А ще додає, що охоронця, який міг вбити її чоловіка, досі не затримали і він на свободі.

У ритуальній службі «зелене світло» на перевезення тіла через кордон у митниці дали на п’ятницю, 12 листопада.

Якщо все вдасться, поховають Павла Ратова вже цієї суботи, 13 листопада, на міському кладовищі в Стрию.

Фото: Ратова Світлана

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