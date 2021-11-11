Неподалік Львова викрили підпільну тютюнову фабрику

У Львівському районі правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів. Під час обшуків вилучили обладнання та цигарок на 33 млн грн. Про це йдеться на сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у Facebook.

Підпільні цехи з виробництва, сушіння та подрібнення тютюну знаходилися у Львівському районі. А звана «перевалочна база» для зберігання готової продукції та матеріалів для її виготовлення – у Львові.

«У цехах встановили промислове обладнання та налагодили повний технологічний цикл з виробництва цигарок – від переробки сировини до готової продукції для її подальшої реалізації. Надалі готова продукція збувалась в країни Євросоюзу під виглядом торговельних марок відомих виробників», – розповідають правоохоронці.

Реклама партнерів

Виробничі потужності дозволяли виготовляти до 35 000 пачок цигарок щодоби. Відтак «чорний» прибуток сягав 365 000 гривень. Вказана сума потрапляла виключно до «бюджету» організаторів цього «тіньового» бізнесу.

Саме «підприємство» працювало в закритому режимі. Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність, кожне приміщення облаштували дизельною підстанцією. На виробництві працювали наймані особи, переважно мешканці різних населених пунктів Львівської області, вахтовим методом. А виробничий процес був організований позмінно.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Протягом 9-10 листопада проводилися обшуки, під час яких вилучили обладнання та цигарок на 33 млн грн. Зокрема, правоохоронцями було вилучено:

майже 337 тис. пачок цигарок;

130 кг тютюну;

369 ящиків з фільтрами для сигарет;

22 палети з тарою для блоків і пачок сигарет;

4 палети сигаретного паперу;

лінія для виробництва сигарет, обладнання для сушіння та подрібнення тютюну;

«чорнові» записи та інше майно, що використовувалося для безперебійного виробництва.

На момент проведення обшуків у приміщенні цехів знаходилося 9 працівників. Встановлюються особи, які причетні до організації підпільної тютюнової фабрики. Кримінальне провадження відкрили за статтею 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Відео та відео: департамент стратегічних розслідувань