На Львівщині прогнозують суху погоду та нічні заморозки

У п’ятницю, 12 листопада, на Львівщині прогнозують нічні заморозки. Натомість вдень температура повітря підніметься до +13 градусів. Про це йдеться на сторінці Львівського гідрометцентру у Facebook.

За даним синоптиків завтра на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі буде від 3° морозу до 2° тепла, а вдень – 8-13° тепла.

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