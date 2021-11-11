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Львівські лікарі пришивали чоловіку палець, який він мало не відрізав пилою

Вероніка Рой

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Лікарі Клінічної лікарні швидкої допомоги Львова врятували 53-річному чоловіку палець та частину кисті. Житель Львівщини отримав травму, коли працював з пилою під час ремонту покрівлі. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

53-річний Сергій зі Львівщини мало не втратив великий палець та частину кисті, коли ремонтував покрівлю. Під час ремонту пилка ненароком потрапила на палець. Далі в мешканця Львівщини почалася зовнішня кровотеча, були частково пошкоджені кісткові сухожилки згиначів та розгиначів декількох фаланг.

«Потрапивши до нас, Сергій потребував негайного мікрохірургічного втручання. Важка травма загрожувала ампутацією. Щойно пацієнта доставили до лікарні, спеціалісти 1 хірургічного відділення почали діяти. Для відновлення пошкоджених сухожилків, кісток та судин застосували надточний мікроскоп, аби розгледіти найдрібніші структури. Операція тривала від 2 до 5 ранку і минула успішно!», – розповідають медики.

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На третій день Сергій уже самостійно робив перев’язки та ретельно виконував вправи для реабілітації.

«Я майстер. Тож, втратити можливість повноцінно працювати рукою для мене – втратити радість життя! Радий, що зможу повернутися до роботи», – каже він.

Чоловіка вже виписали з лікарні. Далі на нього ще чекає період реабілітації.

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Фото: лікарня швидкої допомоги

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