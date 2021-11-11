Лідирують «Слуги» та «ЄС»: опублікували свіжий рейтинг партій

Якби вибори до парламенту відбувалися найближчим часом, найбільшу підтримку серед українців отримали б такі партії: «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа – За життя». Про це свідчать результати соцопитування, яке проводила група Рейтинг 4-9 листопада.

Рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 17,3% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» – 14,0%. «Батьківщина» – 12,2%, «Опозиційна платформа – За життя» – 11,0%.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий:

партію Дмитра Разумкова підтримують 6,8%,

партію «Сила і честь» – 5,8%,

партію «Українська стратегія Гройсмана» – 5,2%,

партію Мураєва «Наші» – 4,9%,

Радикальну партію – 4,8%.

ВО «Свобода» – 3,3%,

партію Шарія – 3,2%,

«УДАР Віталія Кличка» – 3,1%,

«За майбутнє» – 2,1%,

партію «Самопоміч» – 1,7%,

партію «Голос» – 1,4%,

партію «Наш край» – 1,1%.

Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу серед населення України віком від 18 років і старші. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Всього було опитано 5 тисяч респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5%.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.