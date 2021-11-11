Кого українці вважають винними у проблемах. Опитування

Найбільше винними у проблемах регіону вважають центральну і місцеву владу. Про це свідчать результати соцопитування, яке проводила група Рейтинг 4-9 листопада.

Найбільш винною центральну владу вважають 35% опитаних, а місцеву – 34%. Разом з тим 19% вважають винними самих мешканців.

Здатними вирішити ці проблеми вбачають центральну (32%) і місцеву (28%) владу, а також мешканців міст – 24%.

Центральну владу більше звинувачують на Сході і в Києві, старші опитані, а також прихильники партій Шарія, Мураєва та Опозиційної платформи. Місцеву владу – на Заході та серед виборців партій Сила і честь, Радикальної партії, Української

стратегії, Свободи і Слуги народу.

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Здатними вирішити проблеми регіону самими мешканцями більше вважають у Києві і на Заході, молодь, а також виборці партій Свобода і УДАР.

Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу серед населення України віком від 18 років і старші. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Всього було опитано 5 тисяч респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5%.

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