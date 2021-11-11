Держкіно заборонило фільм, в якому Зеленській зіграв Наполеона

Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення фільму «Ржевський проти Наполеона», в якому одну з головних ролей відіграв нинішній президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться у відповіді Держкіно на інформаційний запит Українських Новин.

«Держкіноо не видавало прокатне посвідчення на фільм «Ржевський проти Наполеона» (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодної компанії-дистриб’ютора з жовтня 2015 року», – йдеться у відповіді агентства.

Такі дії Держкіно пов’язані з тим, що з 6 жовтня 2015 року одного з акторів фільму російського коміка Юрія Гальцева включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. А згідно зі ст. 15 закону «Про кінематографію» забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.

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«Ржевський проти Наполеона» – російсько-українська комедія, що вийшла в прокат 2012 року.

Володимир Зеленський не лише зіграв у ньому роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму разом зі своїми компаньйонами по «95 кварталу» Сергієм та Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також російським режисером та продюсером Сергієм Лівневим.

Відомий російський комік Юрій Гальцев відіграв у ньому епізодичну роль мера.

Фільм отримав переважно негативні відгуки в пресі.

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