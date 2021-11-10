Від ускладнень Covid помер захисник Донецького аеропорту Володимир Клепач

У середу зранку, 10 листопада, від ускладнень коронавірусної інфекції помер ветеран російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту Володимир Клепач із Жовкви. Про це на своїй сторінці у Facebook міський голова Жовкви Олег Вольський.

«Сумна звістка для всієї Жовківщини. Через ускладнення від коронавірусної хвороби зранку в лікарні помер Герой російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту, кіборг, жовківчанин Володимир Клепач», – написав Олег Вольський.

Парастас відбудеться сьогодні о 19:00 год. в кімнаті смутку у Жовкві, а чин похорону – завтра о 12:00 год.

Реклама партнерів

У липні 2014 року Володимир Клепач пішов добровольцем у 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Він був серед військових, які захищали Донецький аеропорт. Був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Ігор Муравський