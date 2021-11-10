В зоні ООС загинула 24-річна військовослужбовиця

Під час виконання бойового завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил 6 листопада загинула 24-річна військова Тетяна Алхімова із села Козачі Лагері, що на Херсонщині. Про це йдеться на сторінці Олешківської територіально громади у Facebook.

«6 листопада під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил на Луганщині Тетяна отримала кульове поранення несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.

Тетяна Алхімова народилась у 1997 році в с. Козачі Лагері, що на Херсонщині. У 2019 році отримала вищу освіту у Херсонському державному університеті та була призвана на військову службу Каховським ОМВК Херсонської області.

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Останнє місце служби – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї ОМПБр імені Костя Гордієнка.

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