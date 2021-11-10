«Нова пошта» збирає заявки на встановлення поштоматів у під'їздах

«Нова пошта» почала встановлювати поштомати у будинках. Тепер кожен охочий може замовити поштову скриньку у свій під’їзд, щоб отримувати посилки ще ближче та без черги.

Для цього потрібно заповнити на сайті анкету та вказати адресу установки (заповнити анкету). Заявка розглядається до двох днів, після чого оператор зв’язується з клієнтом. Лише після отримання всіх необхідних дозволів компанія здійснює встановлення.

Поштомат можна встановити як у під’їздах нових, так і старих житлових будинків. Є кілька видів моделей на 10, 16, 24, 36 та 48 комірок. Якщо інфраструктура будівлі не пристосована до встановлення поштомата всередині, то його можна поставити біля будинку. Важливо, що поштоматами в під’їздах можуть користуватися виключно мешканці цього під’їзду.

Це повністю безконтактний спосіб отримання посилки і при цьому суттєво економить час. Адже можна просто в капцях та домашньому одязі спуститися на перший поверх будинку і забрати свою посилку в будь-який зручний час. Поштомат працює цілодобово – 24/7.

Як замовити до поштомату:

1. Оформляючи замовлення в інтернет-магазині, потрібно обрати доставку до поштомату.

2. Після доставки замовлення до поштомату надходить повідомлення про прибуття посилки з інструкцією про отримання.

3. Щоб відкрити комірку поштомату, посилка має бути оплаченою. Оплатити послуги доставки можна через мобільний додаток Нової пошти або на сайті компанії в розділі Трекінг.

4. Біля поштомату потрібно зайти в мобільний додаток, перейти в розділ Мої відправлення, вибрати потрібну експрес-накладну і натиснути кнопку «Відкрити комірку». Якщо клієнт випадково закрив комірку, не забравши посилку, у додатку потрібно натиснути кнопку «Відкрити комірку повторно».

5. Забрати посилку.

Отримати з поштомату можна лише оплачені посилки до 20 кг фактичної ваги та оціночною вартістю до 6000 грн. Максимальні габарити відправлення – 40х60х30 см. Якщо з якихось причин одержувач не зміг забрати своє замовлення вчасно, то на третій день його буде переміщено до найближчого відділення Нової пошти. Додаткових сплат при цьому не буде.

Нагадаємо, що до 31 грудня 2021 року Нова пошта встановила фіксовану вартість доставки до поштомату – 35 гривень.

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