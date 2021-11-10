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Мережа «АТБ» відправила на переробку мільйон батарейок, які здали покупці

Анастасія ПИЖ

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Найбільший національний ритейлер «АТБ», мережа якого нараховує понад 1250 магазинів у всіх куточках України, став найбільшою платформою для збирання та подальшої безпечної переробки використаних батарейок, завдяки спільному екопроєкту з лідером у цій категорії – компанією Duracell.

Перша вантажівка з 20 тоннами батарейок – близько мільйона штук, зібраних покупцями мережі магазинів-дискаунтерів «АТБ» – відправилася до Румунії на спеціалізований завод для переробки.

Через відсутність необхідних потужностей на території України відпрацьовані елементи живлення, які здають покупці мережі «АТБ» під час спільної ініціативи компанії з брендом Duracell і компаніями Savservice і «Промо-Сервіс», будуть утилізовані в Європі. До того ж, переробка дозволяє зберегти ресурси планети — повернути для повторного використання цінні матеріали з відпрацьованих батарейок. Дбайливе ставлення до довкілля – це один із пріоритетів компанії Duracell.

Як сучасна прогресивна компанія, що опікується екологією, «АТБ-Маркет» надала організаторам екопроєкту можливість встановити в кожному з магазинів своєї мережі спеціальні бокси для збирання батарейок, термін дії яких закінчився. Завдяки популярності магазинів-дискаунтерів, які щодня обслуговують мільйони українців, багато відвідувачів приносять використані батарейки для їхньої наступної безпечної переробки на спеціалізованих підприємствах. Зібрані елементи живлення вимагають особливого зберігання, сортування, транспортування й утилізації за спеціальними промисловими технологіями – рішення усіх цих питань взяли на себе організатори проєкту.

«Якщо у вас в оселі є батарейки, що вже не працюють, — не викидайте їх разом з іншим сміттям, а візьміть із собою, коли наступного разу підете на закупи в магазин мережі «АТБ-Маркет».  Покладіть батарейки в спеціальний утилізаційний бокс для гарантованої переробки. Зробіть світ навколо себе кращим!», — радять українцям організатори  екопроєкту.

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