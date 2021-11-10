Кабмін звільнив голову ДСНС Чечоткіна

Кабінет міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пише Українська правда.

«Миколу Чечоткіна звільнено з посади Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій», – повідомив представника Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тимчасово виконувати обов’язки голови ДСНС буде нинішній начальник ГУ ДСНС України у Рівненській області Сергій Крук.

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Згідно із повідомленням місцевого ДСНС Крук з жовтня 2014 року по теперішній час перебував на посаді начальника відомства у Рівненській області.

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