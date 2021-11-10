Юнацька команда важкоатлетів Львівщини виборола «золото» чемпіонату України

Збірна команда Львівщини виборола перемогу на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків до 13 років. На другому місці опинилися юнаки Закарпаття, третіми стали важкоатлети Дніпропетровщини. Про це йдеться на сторінці управління молоді та спорту Львівської ОДА у Facebook.

В особистих змаганнях чемпіонський титул здобув Олександр Смик у ваговій категорії до 41 кг. Також у юного атлета з Жидачева «золото» у поштовху та бронза у ривку.

Срібним призером став атлет з Жидачева Артем Майкут у ваговій категорії до 34 кг, який виборов також мале «золото» у ривку. Віцечемпіоном став і львів’янин Віталій Сорока у ваговій категорії до 45 кг, який також здобув мале «срібло» у ривку.

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Бронзовим призером у ваговій категорії до 34 кг став ще один богатир з Жидачева Дмитро Єсін.

У змаганнях серед дівчат бронзові нагороди у сумі, ривку та поштовху у ваговій категорії до 32 кг здобула єдина представниця команди, львів’янка Вікторія Футрик.

За крок до п’єдесталу у ваговій категорії понад 73 кг зупинився важкоатлет з Самбора Василь Лисак. У десятку найкращих у різних вагових категоріях також увійшли представники Жидачева Денис Вінтонів, Максим Площанський, Владислав Підлужний та Володимир Янкевич. Гліб Марків із Зимної Води фінішував 13-м.

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Фото: управління молоді та спорту ЛОДА