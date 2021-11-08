Що таке цераміди та навіщо вони потрібні вашій шкірі

Яка роль церамідів? Цераміди — це жири, що разом із відмерлими клітинами шкіри формують роговий шар. Вони, наче цемент, скріплюють сухі лусочки для міцного захисту проти шкідливого впливу зовнішніх факторів: бруду, променів сонця, сухого повітря, надто високої чи низької температури.

Коли церамідів недостатньо, функціонування гідроліпідної мантії порушується, і шкіра стає беззахисною. Як результат, посилюється її реактивність, з’являються подразнення та висипання, а сухість не здатні подолати найпотужніші зволожувальні креми.

Кому потрібна косметика з церамідами?

Передусім засоби з церамідами потрібні в разі сухої, шорсткої та схильної до дерматиту шкіри, що має слабкий природний захист. Штучні ліпіди зроблять цей бар’єр товщим і рівномірнішим, що дасть змогу покращити вигляд і стан шкіри.

Також б’юті-продукти з цим компонентом бажано використовувати, незалежно від типу й особливостей шкіри, в осінньо-зимовий період, коли обличчя та руки постійно страждають від вітру, морозу та сухого повітря в приміщеннях. Таке ж підтримання потрібне шкірі після агресивних косметологічних процедур, як-от: пілінг чи лікування ретинолом.

CeraVe. Усі продукти цього бренду збагачені церамідами 3-х типів для зміцнення природного захисту шкіри, зниження її чутливості та тривалого ефекту зволоження. Косметика CeraVe поділена на категорії для нормальної, жирної, сухої та для дуже сухої, схильної до атопії шкіри.

Dr.Jart+ Ceramidin. Серія корейського бренду збагачена унікальним комплексом церамідів, який здатен відновлювати дуже суху шкіру та захищати від поганих погодніх умов.

FarmStay Ceramide. Ще один китайський виробник розробив цілу лінійку для зміцнення слабкої, чутливої та схильної до пошкоджень шкіри. Перевагами продуктів є універсальний склад, що підходить для всіх типів шкіри.

Цераміди в догляді — це надійний захист для здоров’я та краси вашої шкіри. Подбайте про це!

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