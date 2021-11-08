8 вихованців ЛКП «Лев» шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати вісім собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у Facebook.

Отож, нову домівку шукають:

Мейсон, 2 роки. Місце відлову: вул.Донецька

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Мейсон потрапив у ЛКП «Лев» з травмованою лапкою, яку, на жаль, довелося ампутувати.

А оскільки після всього, що випало на його долю, він зовсім не довіряє людям, з ним працює наш кінолог. І ми сподіваємося, що зовсім скоро Мейсон зрозуміє, що люди можуть бути хорошими і відкриє всю теплоту своєї душі.

Лінкольн, 4 роки. Місце відлову: Дубляни

Лінкольн має задавнений перелом стегна, втім його це зовсім не турбує. Побігати, побавитися з дітьми – ось це більше для нього підходить. Та й загалом, він не любить засмучуватися, адже знає, що незважаючи ні на що – життя прекрасне.

Нік, 1 рік. Місце відлову: вул.Замарстинівська

Нік – це неймовірний маленький хлопчик, який спочатку не підпускав до себе нікого, а зараз роздає свої обійми всім навколо. І завдяки лікарям ЛКП «Лев», вже й забув про свою лапку та бігає так, що за ним годі й встигнути.

Машка, 2 роки. Місце відлову: вул.Золота

Машка коли перебувала на лікуванні з переломом кісток, навіть тоді була найактивнішою собакою з усіх. А що казати зараз? В неї немає жодної фотографії, де б вона не посміхалась, а, провівши з нею декілька хвилин, можна зарядитися позитивом на весь день.

Балто, 6 років. Місце відлову: вул.Городоцька

Жив собі Балто на вулиці, де майже нікому не було до нього справи і заробив артроз.

Втім, зусиллями лікарів ЛКП «Лев» почуває себе набагато краще, тільки трошки нещасливим. Адже повертатися назад немає куди. Можливо, його зворушливі очі все ж таки когось не залишать байдужим?

Мінді, 3 роки. Місце відлову: Малехів

Мінді потрапила в ЛКП «Лев» з травмованою лапою, ймовірно, внаслідок ДТП. Зараз в неї вже все добре. Тож для цієї красуні шукають найкращу родину. Стане справжньою знахідкою, для тих, хто полюбляє жити в постійному русі і веселитися на повну.

Лакі, 2 роки. Місце відлову: вул. Степана Бандери

У Лакі розлади харчової поведінки і через це вона виглядає досить худою, хоча її апетиту можна тільки позаздрити. Просто їй поруч потрібна людина, яка за нею буде доглядати, а головне – любити.

Айнуріс, 8 років.Місце відлову: вул. Антонича

Таку життєлюбку як Айнуріс важко знайти, адже не дивлячись на те, що має задавнений перелом з радістю буде бігати з вами по травичці, стрибати за м’ячиком або ж просто сидіти поруч та розглядати осінні пейзажі.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото: Ірина Шелест