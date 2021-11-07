Біля Львова п’яний водій-втікач виліз на дерево

Пустомитівський районний суд оштрафував 22-річного мешканця села Милятичі, що біля Львова, за нетверезе керування автомобілем. Водій-порушник намагався утекти від поліції, заліз на дерево, а потім заявив, що взагалі не керував автомобілем. Втім суд йому не повірив і наклав на нього 17 тис. грн штрафу з позбавленням прав на рік. Про це пише Zaxid.net.

У постанові Пустомитівського райсуду вказано, що 12 вересня о 05:00 год. ранку Олег Мусієвський керував автомобілем Škoda у селі Милятичі в стані алкогольного сп’яніння. Нетверезий стан водія підтвердив аналіз крові, який у нього взяли у лікарні.

Під час судового розгляду справи адвокат Олега Мусієвського подав клопотання, в якому виклав подробиці події та версію водія. Зокрема, Мусієвський стверджує, що сидів на пасажирському сидінні, а за кермом машини був його двоюрідний брат.

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За словами Мусієвського, коли вони з братом їхали в машині, то помітили автомобіль поліції на узбіччі без проблискових маячків та фар. Вони заїхали у двір свого будинку і помітили, що поліція поїхала за ними. Згодом Мусієвський почув, що його покликали до себе працівники поліції, злякався, почав тікати і заліз на дерево.

Уже після того, як Мусієвський зліз із дерева, то намагався пояснити поліції, що за кермом машини був не він. Далі, за версією водія, його силоміць запхали у машину патрульних і відвезли на освідчення у лікарню.

Двоюрідний брат Олега Мусієвського у суді підтвердив, що саме він був за кермом автомобіля. Втім суд не побачив доказів цьому, натомість назвав його свідчення «надуманими і підготовленими наперед з метою виправдати брата».

Суддя Володимир Мусієвський (не родич порушника), який розглядав цю справу, визнав Олега Мусієвського винним у нетверезому керуванні автомобіля і оштрафував його на 17 тис. грн із позбавленням водійських прав на рік.

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