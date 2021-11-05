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У Львові помер ветеран АТО Юрій Досяк

Вероніка Рой

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У п’ятницю вранці, 5 листопада, у Львові помер учасник бойових дій на Донбасі Юрій Досяк. Чоловік перебував у лікарні з двосторонньою пневмонією. Про це йдеться на сторінці Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій у Facebook.

«З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці відійшов у вічність учасник бойових дій Юрко Досяк. Юрко – боєць-доброволець батальйону «Донбас», вижив в Іловайську, повернувся з полону… але, на жаль, тут недуга виявилась сильніша…», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Юрій Досяк тиждень перебував у медичній комі з обширною двосторонньою пневмонією. Був під апаратом ШВЛ. Лікування показувало хорошу динаміку. Для ветерана АТО збирали кошти на реабілітацію. Проте 5 листопада серце Юрія Досяка зупинилося.

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Юрій Досяк брав участь у Революції Гідності. Коли почалася війна на Донбасі, записався добровольцем у батальйон «Донбас». Чоловік пройшов Іловайськ,  потрапив у полон та провів 119 днів під наглядом бойовиків у Донецьку.

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