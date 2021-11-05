ЄС виключив Україну зі списку безпечних для подорожі країн

Посли Європейського Союзу виключили Україну зі списку країн, для яких рекомендується зняти обмежувальні заходи, які запровадили через пандемію COVID-19. Це рішення було ухвалено у п’ятницю, 5 листопада, у Брюсселі. Цю інформацію агентству «Інтерфакс-Україна» підтвердили дипломатичні джерела.

Офіційне рішення буде оприлюднено наступного тижня. Воно було ухвалене у зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірус в Україні. Разом з тим рішення має рекомендаційний характер. Кожна країна самостійно вирішуватиме, чи впроваджувати обмеження для українських туристів.

Виключення країни із «зеленого» списку ЄС підтвердив і Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Проте він запевнив, що тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде.

«Після виключення України з «зеленого списку» ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців», – написав у Twitter Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, Україну внесли до «зеленого» списку ЄС 15 липня. Поки що країни Європи дозволяють в’їзд для українських туристів. З умовами в’їзду можна ознайомитися на інтерактивній мапі світу МЗС, де є найактуальніша інформація про візи, дозволи та обмеження в умовах пандемії COVID-19

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