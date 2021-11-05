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20-річна львівська борчиня здобула «бронзу» чемпіонату світу

Вероніка Рой

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20-річна львівська спортсменка Оксана Чудик завоювала бронзову нагороду чемпіонату світу U23 із жіночої боротьби, який проходить у Белграді, Сербія. Про це йдеться на сторінці відділення НОК у Львівській області у Facebook.

Спортсменка змагалася у ваговій категорії до 68 кг. У напруженому бою за «бронзу» з американкою Алівією Ніколь Фіске перемогу здобула 20-річна львівська борчиня Оксана Чудик.

Перший період впевнено виграла американка (3:0). Але вихованка Щирецької школи вільної боротьби і Львівського фахового коледжу спорту Оксана Чудик зуміла здійснити чудовий камбек, зрівнявши рахунок (3:3). І у зв’язку з тим, що остання результативна дія була за Чудик, вона стала переможницею сутички і здобула бронзову медаль.

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Фото: НОК

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