Львів’ян кличуть на екскурсії Митрополичими садами

Львів’ян запрошують відвідати екскурсії Митрополичими садами Святоюрської гори. Про це йдеться на сторінці Святоюрського центру у Facebook.

«Як атмосферно наповнити осінній вихідний день? Запрошуємо на екскурсію Митрополичими садами Святоюрської гори. Цікава історична та богословська розповідь про Архикатедральний Собор св. Юрія Переможця і Митрополичі сади, важливі особистості та невідомі факти про місто Львів», – йдеться у повідомленні.

Екскурсії відбудуться на вихідних, 6-7 листопада, о 13:00. Тривалість – 30 хв. і ще 30 хв. – вільний час для прогулянки в садах.

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Благодійний внесок – 100 грн з особи. На екскурсію потрібно зареєструватися за телефоном: 097 702 77 17.

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