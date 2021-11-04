Комунальні послуги у Львові. Що з тарифами та як оплатити безпечно

Вже в листопаді мешканцям Львова доведеться більше сплачувати за комунальні послуги – в рахунки буде включена і плата за опалення, яке у жовтні увімкнули у більшості житлових будинках міста. Дізнавайтеся, що буде з тарифами в опалювальному сезоні 2021/2022 років та як зручно оплачувати комунальні послуги через інтернет, враховуючи обмеження через Covid-19.

Тарифи ті ж, що й у минулому сезоні

На початку листопада виконавчий комітет Львівської міської ради відкоригував тарифи на теплову енергію ( її виробництво, транспортування, постачання), та на послуги з постачання опалення та гарячої води для двох міських теплопостачальних підприємств – ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Проте йдеться лише про зміну тарифів для «бюджетних і інших споживачів», зокрема під “іншими” мають на увазі комерційних. Обіцяють, що розцінки на відповідні послуги саме для населення поки змінюватись не будуть, незважаючи на зростання вартості газу. А значить львів’яни у цьому опалювальному сезоні побачать у платіжках ті ж самі цифри, що і у минулому.

До речі, нагадаємо: поки що штучно стримують тарифи і на холодну воду для пересічних споживачів. Та чи довго це триватиме?

Нещодавно, в Асоціації «Укрводоканалекологія», яка об’єднує підприємства водопровідно-каналізаційного господарства України, зокрема і «Львівовдоканал», попереджали: через стрімке цін на енергоносії, які у собівартості послуг водопостачання складають приблизно 40%, підприємства можуть опинитися на межі зупинки.

Краще платити онлайн

Ще одне гостре питання сьогодення – оплата комунальних послуг. Із 30 жовтня Львів увійшов до «червоної зони». Були суттєво посилені карантинні обмеження у зв’язку з значним погіршенням ситуації з захворюваністю на коронавірус. Тож оплачувати комунальні послуги в касах, відстоюючи в довгих чергах, зараз не найкращий варіант.

Вихід – оплата комунальних послуг онлайн за допомогою банківської картки. Доступ до інтернету сьогодні мають майже всі. А якщо говорити про старше покоління, то допомогти розібратися з онлайн-платежами людям похилого віку можуть діти, друзі або ж сусіди.

Послугу оплати різних послуг через свої сайти або мобільні додатки зараз пропонують більшість банків. Також для львів’ян працює сервіс для сплати комунальних послуг «ІнфоЛьвів». Зручно оплачувати комунальні і за допомогою різноманітних всеукраїнських сервісів онлайн-платежів. Наприклад, через сайт iPay.ua.

На iPay.ua потрібно обрати потрібне підприємство, або ж сторінку комплексної оплати послуг різних львівських підприємств, і всього протягом кількох хвилин здійснити оплату, ввівши необхідні дані. До речі, платити за комунальні на цьому сервісі можуть і мешканці інших міст України.

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