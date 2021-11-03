В Академії сухопутних військ вшанували загиблого на Донбасі випускника

В Національній академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного вшанували випускника вишу майора Юрія Круглікова, який сім років тому загинув під час російсько-української війни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Юрій Кругліков завершив навчання в Академії сухопутних військ у 1999 році за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». Після цього проходив службу на офіцерських посадах у Збройних Силах України, неодноразово брав участь у миротворчих операціях, зокрема на посаді офіцера-координатора по зв’язках з місією ООН у Сьєрра-Леоне та старшого офіцера українського миротворчого контингенту в Іраку. 2008 року звільнився у запас.

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З початком російської воєнної агресії проти України Юрій Кругліков був призваний за мобілізацією та проходив службу у складі 3-го батальйону територіальної оборони Львівської області «Воля».

Загинув майор Юрій Кругліков 2 листопада 2014 року у Старобільському районі Луганської області під час виконання службових обов’язків.

Указом президента майор Юрій Кругліков нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

В річницю смерті в Академії сухопутних військ вшанували пам’ять Юрія Круглікова.

«Разом із військовим капеланом отцем Андрієм Хомишином, рідними й близькими полеглого офіцера, військовослужбовцями навчального закладу вшанували світлу пам’ять Юрія Олександровича Круглікова на Алеї випускників Національної академії, помолились за упокій його душі, поклали квіти та запалили лампадки біля стели з викарбуваними іменами полеглих випускників нашого вишу», – написав Павло Ткачук.

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Фото: Павло Ткачук