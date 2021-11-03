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Міністр оборони подав у відставку

Наталя Дуляба

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Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони України. Він це зробив напередодні розгляду у парламенті кадрових питань Кабміну.  Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Про те, що Андрій Таран подав у відставку з посади міністра оборони, стало відомо ввечері 2 листопада.

Як водночас пише УП, в Андрія Тарана був конфлікт із колишнім главою Генштабу Русланом Хомчаком. Ще навесні на Банковій обговорювали як варіант виходу з кризи одночасну відставку голови Генштабу і міністра оборони.

У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав Тарана професійною людиною і професійним військовим, який перебуває «на своєму місці».

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Зазначимо, що 1 листопада Олексій Резніков подав заяву про звільнення з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за власним бажанням.

Того ж дня фракція «Слуга народу» підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а Олексія Резнікова – на міністра оборони.

Також самі подали у відставку віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський (1 листопада) і міністр економіки Олексій Любченко (2 листопада).

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував розгляд кадрових питань Кабінету Міністрів 3 та 4 листопада.

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