Що комунальникам доводиться витягувати з каналізації у Львові

Львів’яни продовжують викидати в унітаз різне побутове сміття, яке призводить до закупорювань каналізації. Серед останніх таких знахідок комунальників – ганчірки, пляшки та навіть автомобільні шини. Про це йдеться на сторінці ЛМКП «Львівводоканал» у Facebook.

Комунальники нарікають на купи сміття, яке їм доводиться витягувати з каналізації, бо частина львів’ян все ще викидає в унітаз все що завгодно, крім туалетного паперу.

«Здається, що у наш час уже усім зрозуміло, що викидати побутове сміття у каналізацію не можна, це ж начебто очевидно. Але щоразу, коли наші працівники каналізації витягують з наших мереж купи сміття, то ми переконуємося, що багато наших споживачів не знають правил користування каналізаційною мережею», – кажуть у «Львівводоканалі».

Щороку комунальники ліквідовують у Львові понад 3000 закупорювань каналізації, щодня – від 3 до 8. Днями останні дивні знахідки працівники «Львівводоканалу» знайшли в каналізації на вул. Рудненській.

Тут під час очищення каналізаційного колектора виявили ганчірки, пляшки, інше різне побутове сміття та навіть автомобільні шини. Комунальники зауважують: ліквідовувати такі закупорювання є вкрай складно, а самі роботи забирають чимало часу. Тому повна очистка каналізації на вул. Рудненській займе більше тижня.

«Ми знову наголошуємо: окрім туалетного паперу, в унітаз не можна кидати нічого. Ганчірки, підгузники, гігієнічні прокладки, кавову гущу та інше сміття необхідно викидати у смітник», – додають у «Львівводоканалі».

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Фото: Львівводоканал