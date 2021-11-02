Росія стягує війська до кордону з Україною: оприлюднено знімки

Війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, переміщення російських військ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС. Про це пише Українська правда.

Знімок показує бронетанкові частини та допоміжне обладнання в Єльні, Росія

Видання The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців повідомило, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною.

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Видання пише, що чергова передислокація російських військ у суміжні з Україною регіони викликало занепокоєння серед чиновників у Сполучених Штатах та Європі, які відстежують нерегулярні переміщення техніки та особового складу на західному фланзі Росії.

Так, останніми днями в соціальних мережах почали з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

Посадовці, які поділилися з журналістами інформацією на умовах анонімності, констатують, що рух військ у бік України спостерігається вже протягом кількох останніх тижнів.

Поновлення пересування російських військ проводиться на тлі незадоволення Кремля зближенням Києва з НАТО та власними розбіжностями з Альянсом: Росія призупинила свою місію при НАТО в Брюсселі 18 жовтня після того, як альянс вигнав вісім членів російської місії через звинувачення в шпигунстві.

Водночас директор програми досліджень Росії в некомерційній аналітичній групі CNA у Вірджинії Майкл Кофман наголосив, що нові переміщення російської армії здійснюються не в цілях військових навчань.

В Міноборони України не підтвердили цю інформацію. Проте, 1 листопада, американська медіа-організація в галузі політичної журналістики Politico оприлюднила знімки, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Як зазначається, фото показують скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю.

В райони навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України, була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.

У цьому районі також було помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії. Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.

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Фото: Maxar Technologies для Politico