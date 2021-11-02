Рейтинг партії «Слуга народу» впав до 20,4%, – опитування

У порівнянні з вереснем 2021 року рейтинг президентської партії «Слуга народу» впав на 5% і сьогодні становить понад 20%. Проте якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то ця партія отримала найбільшу підтримку. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у період 21-23 жовтня.

Рейтинг партій очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Хоча ще у вересні цю партію готові були проголосувати 25,8% українців.

Водночас партію «Європейська солідарність» підтримують 15,8% українців, «Опозиційну платформу – За життя» – 12,0%, «Батьківщину» – 10,9%.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, за партію «Сила і честь» готові проголосувати 6,4%, за партію Мураєва «Наші» – 6,3%, за партію «Українська стратегія Гройсмана» – 5,3%, за «Радикальну партію» – 4,8%, за «УДАР Віталія Кличка» – 4,2%, за партію Шарія – 3,8%.

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Замикають рейтинг партій ВО «Свобода», яку підтримують 2,9% опитаних, партія «Голос» – 2,2% та партія «Самопоміч» – 1,9%.

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Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу серед населення України віком від 18 років і старші. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Всього було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

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