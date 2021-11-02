Біля Павлополя загинув український військовий

У вівторок, 2 листопада, внаслідок ворожого обстрілу зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя на Донбасі загинув український військовий. Про це йдеться на сторінці у Facebook пресштабу ООС.
За минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 11 порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Новолуганського ворог вісім разів стріляв з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецьої зброї.
Неподалік Світлодарська та Водяного російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Станом на 07:00 год, 2 листопада, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню по наших позиціях в напрямку Павлополя. Там противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Як зазначається, українські військові відкривали вогонь у відповідь.
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Ольга Денисяка