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Вийшов з дому на Хвильового та зник: у Львові розшукують чоловіка

Аліса Белей

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У Львові оголосили у розшук Галенко Максима, який чотири дні тому вийшов з дому у Шевченківському районі та зник. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

25-річний Галенко Максим, 29 жовтня вийшов з дому у Шевченківському районі. Наразі місцеперебування його невідоме.

Зріст: 180 см. Тілобудова: худорлява. Волосся: русе. Був одягнений: чорна балонова куртка, чорні черевики, джинси та чорний рюкзак із білим візерунком. Особливі прикмети: татуювання на правій руці.

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Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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