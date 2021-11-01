Спортсмени Львівщини здобули 16 медалей на чемпіонаті Європи з армреслінгу

Спортсмени Львівської області вибороли 16 медалей на чемпіонаті Європи з армреслінгу та параармреслінгу для дорослих, молоді, ветеранів та параспортсменів. Про це йдеться на сторінці у Facebook обласної федерації армспорту.

Загалом збірна України здобула 156 медалей. Зокрема, Львівські спортсмени вибороли шість золотих, вісім срібних та дві бронзові медалі.

По два золота здобули Анна Гранатова та Петро Дончак. По одній «золотій та «бронзовій» медалі вибороли Олександр Гачек, Святослав Габрилей, Тарас Серафин. «Срібло» отримали Олександр Гачек , Святослав Габрилей, Богдан Фабрика, Микола Сингалевич, Тарас Серафин. «Бронзові» медалі здобули Сингалевич Микола та Сидорович Ганна.

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