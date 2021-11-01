Львівські спортсмени вибороли 10 медалей на чепіонаті Європи з тхеквондо

Троє тхеквондистів зі Львівщини вибороли 10 медалей на чемпіонаті Європи, який відбувся у Греції. Про це йдеться на сторінці у Facebook управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Найбільше нагород додому привезе Наталія Карчевська. Вона стала чемпіонкою Європи у спецтехніці командній, срібною призеркою в командному спарингу, в індивідуальному та командному туль. У спарингу індивідуальному Наталя виборола бронзу.

Олександр Карчевський виборов срібні медалі в індивідуальному спарингу, командному туль та став бронзовим призером в індивідуальному туль.

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Дві срібні медалі виборов Дмитро Карчевський: в індвидуальному та командному туль. У підсумку національна збірна виборола бронзу континентальної першості.

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