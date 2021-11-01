ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські спортсмени вибороли 10 медалей на чепіонаті Європи з тхеквондо

Ольга Денисяка

|

Троє тхеквондистів зі Львівщини вибороли 10 медалей на чемпіонаті Європи, який відбувся у Греції. Про це йдеться на сторінці у Facebook управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Найбільше нагород додому привезе Наталія Карчевська. Вона стала чемпіонкою Європи у спецтехніці командній, срібною призеркою в командному спарингу, в індивідуальному та командному туль. У спарингу індивідуальному Наталя виборола бронзу.

Олександр Карчевський виборов срібні медалі в індивідуальному спарингу, командному туль та став бронзовим призером в індивідуальному туль.

Реклама партнерів

Дві срібні медалі виборов Дмитро Карчевський: в індвидуальному та командному туль. У підсумку національна збірна виборола бронзу континентальної першості.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів