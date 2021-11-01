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Кілька вулиць у Львові та Брюховичах залишилися без світла

Аліса Белей

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У понеділок, 1 листопада, у Львові будуть проводити планові ремонтні роботи. Таким чином, кілька вулиць міста тимчасово залишаться без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 09:00 до 17:00 світла не буде на вулицях:

  • Широка 9а-37;
  • Олешківська – всі;
  • Дідушка – всі;
  • Невеличка – всі;
  • Ангарна 3,4;
  • Майорівка – частково;
  • Медової Печери – частково;
  • Стешенка – частково;
  • Латвійська – всі.

З 09:00 до 16:00:

  • вул. Бандери 4;
  • вул. Дорошенка 71-77; 62-70;
  • пл. Шашкевича 1а;
  • вул. Каменярів 3-5;
  • вул. Рилеєва 12;
  • вул. Бібліотечна 2;
  • вул. Устяновича 12, 8а.

Також до 17:00 у Брюховичах без електроенергії будуть мешканці вул. Смолистої, 1-33.

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