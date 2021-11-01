Кілька вулиць у Львові та Брюховичах залишилися без світла

У понеділок, 1 листопада, у Львові будуть проводити планові ремонтні роботи. Таким чином, кілька вулиць міста тимчасово залишаться без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».
Так, з 09:00 до 17:00 світла не буде на вулицях:
- Широка 9а-37;
- Олешківська – всі;
- Дідушка – всі;
- Невеличка – всі;
- Ангарна 3,4;
- Майорівка – частково;
- Медової Печери – частково;
- Стешенка – частково;
- Латвійська – всі.
З 09:00 до 16:00:
- вул. Бандери 4;
- вул. Дорошенка 71-77; 62-70;
- пл. Шашкевича 1а;
- вул. Каменярів 3-5;
- вул. Рилеєва 12;
- вул. Бібліотечна 2;
- вул. Устяновича 12, 8а.
Також до 17:00 у Брюховичах без електроенергії будуть мешканці вул. Смолистої, 1-33.
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Аліса Белей