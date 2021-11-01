Кілька вулиць у Львові та Брюховичах залишилися без світла

У понеділок, 1 листопада, у Львові будуть проводити планові ремонтні роботи. Таким чином, кілька вулиць міста тимчасово залишаться без електропостачання. Про це у Facebook повідомляє гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 09:00 до 17:00 світла не буде на вулицях:

Широка 9а-37;

Олешківська – всі;

Дідушка – всі;

Невеличка – всі;

Ангарна 3,4;

Майорівка – частково;

Медової Печери – частково;

Стешенка – частково;

Латвійська – всі.

З 09:00 до 16:00:

вул. Бандери 4;

вул. Дорошенка 71-77; 62-70;

пл. Шашкевича 1а;

вул. Каменярів 3-5;

вул. Рилеєва 12;

вул. Бібліотечна 2;

вул. Устяновича 12, 8а.

Також до 17:00 у Брюховичах без електроенергії будуть мешканці вул. Смолистої, 1-33.

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