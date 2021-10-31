Помер ветеран Другої світової Іван Залужний, онука якого вбили окупанти

Вранці 31 жовтня пішов з життя відомий ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви Іван Залужний. Про це повідомив колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль на своїй сторінці у Facebook.

Пішов з життя Іван Аникійович Залужний. З його іменем в Запорізькій області та всій Україні пов’язані дуже героїчні та патріотичні спогади… Легендарний запорізький ветеран пережив Голодомор 1932-1933 років… У 1938 році був призваний у 14-й гірськострілецький кавказький полк. З початком Другої світової війни у складі 355-ого окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Пройшов не тільки всю війну, а ще і японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії», – повідомив Костянтин Бриль.

За даними Української правди, учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив влітку 2014 року свого єдиного онука , який пішов захищати Україну від російських окупантів. Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у бою 50 побратимів.

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Історія родини Залужних набула широкого розголосу в ЗМІ. Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії.

Ветеран активно підтримував місцевих атовців, спілкувався з представниками військової частини, де раніше служив його онук.

У 2015 році він став символом відзначення Дня перемоги та нововведеного Дня пам’яті та примирення. Соціальний ролик, де морський піхотинець часів Другої світової розповідає про свого онука, загиблого в АТО, набув неабикого резонансу.

Разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.

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У червні 2018 року Іван Залужний був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, цю нагороду йому вручили за особисту мужність та самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

У травні 2021 року Івану Залужному виповнилось 103 роки.

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