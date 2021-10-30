У «Дії» з’явиться можливість реєстрації призовників та резервістів

На порталі електронних послуг «Дія» з’явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Надання такої послуги громадянам щодо виконання ними військових обов’язків анонсував міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Радіо Свобода.

«Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку і на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і у системі ведення військового обліку у державі. Це дасть змогу у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military_ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру – генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини», – повідомив Таран.

За словами міністра оборони, реалізація проєкту так званого електронного центру комплектування та соціальної підтримки у «Дії» запланована протягом 2022-2023 років.

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