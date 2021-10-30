ОСТАННІ НОВИНИ

У «Дії» з’явиться можливість реєстрації призовників та резервістів

Андрій Котенський

|

На порталі електронних послуг «Дія» з’явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Надання такої послуги громадянам щодо виконання ними військових обов’язків анонсував міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Радіо Свобода.

«Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку і на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і у системі ведення військового обліку у державі. Це дасть змогу у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military_ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру – генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини», – повідомив Таран.

За словами міністра оборони, реалізація проєкту так званого електронного центру комплектування та соціальної підтримки у «Дії» запланована протягом 2022-2023 років.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?
Ольга ДЕНИСЯКА
Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?

З суботи, 30 жовтня, Львів та область переходить до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. Львівський порт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів