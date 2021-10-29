Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період пандемії. Як повідомили в компанії, понад 85% співробітників торговельної мережі, офісів, виробничих та інших підрозділів корпорації «АТБ» щеплені. На підтвердження цього й для оповіщення покупців персонал у торгових залах «АТБ» одягне спеціальні значки з написом «Вакцинований та безпечний для вас» або «Вакцинована та безпечна для вас». Мета таких нововведень – ще раз сповістити клієнтів про безпеку купівлі товарів у цій мережі.

Корпорація «АТБ», будучи яскравим прикладом соціально відповідального бізнесу, підтримала кампанію з вакцинації. Утримуючи титул кращого роботодавця країни, вона подбала про безпеку десятків тисяч своїх співробітників, а відповідно, і відвідувачів. Активно проводили роз’яснювальну роботу, а масову вакцинацію персоналу «АТБ» розпочали влітку поточного року до нової хвилі пандемії. Найбільшу кількість щеплень співробітникам було зроблено в серпні та вересні 2021 року з використанням переважно вакцин Moderna американського виробництва, Pfizer/BioNTech німецько-американського та CoronaVac з Китаю.

Як розповіли в пресслужбі «АТБ», для максимального охоплення співробітників щепленнями компанія організувала роботу спеціальних мобільних груп з вакцинації — медики виїжджали безпосередньо на підприємства корпорації. Це допомогло спростити процес масової вакцинації та значно його прискорити. Вакцинація охопила персонал магазинів, офісних співробітників, а також працівників усіх підприємств, що входять до корпорації «АТБ» – а це більш як 70 тисяч осіб.

Співробітників із нагрудними значками «Вакцинований та безпечний для вас» або «Вакцинована та безпечна для вас» зараз можна зустріти в магазинах мережі «АТБ» у Дніпрі, Києві, Харкові, Одесі, Львові. Надалі такі значки, що є свідченням безпечної купівлі товарів і обслуговування в «АТБ», одержать співробітники мережі в інших регіонах.

Таким чином, мережа «АТБ» гарантувала безпечну роботу для десятків тисяч своїх співробітників, а також надала можливість щодня здійснювати безпечні покупки мільйонам клієнтів у 1275 магазинах мережі по всій країні. До нинішнього часу загальна чисельність вакцинованих співробітників мережі сягає майже 60 тисяч осіб — це серйозний внесок найбільшого національного ритейлера в боротьбу з пандемією коронавірусу, чергова хвиля якої розпочалася в жовтні.

Супермаркети мережі «АТБ» першими в країні з початку пандемії в минулому році розгорнули масштабні протиепідемічні та карантинні заходи. Щогодини обробляли приміщення, поверхні та торговельне обладнання, а також візки, кошики, сенсорні панелі, ваги та вітрини дезінфекційними розчинами. Обов’язковими стали захисні маски для покупців. Співробітників торгових залів компанія забезпечила лицьовими захисними щитками та рукавичками. Для дезінфекції залів і обладнання в «АТБ» використовують препарати, що мають сертифікати МОЗ і визнані міжнародними організаціями, аби звести до мінімуму ризики поширення вірусу.

Виконуючи всі вимоги й умови карантину згідно із законодавчими нормами, корпорація «АТБ» сконцентрувала зусилля та ресурси на безперебійному постачанні українців свіжими продуктами та максимальному захисті для своїх співробітників і мільйонів клієнтів — компанія дотримується високих міжнародних стандартів стосовно питань безпеки для покупців і власного персоналу.

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