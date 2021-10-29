Російські окупанти поранили трьох українських захисників

У п’ятницю, 29 жовтня, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення. Про це йдеться на сторінці у Facebook ООС.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Причепилівки. Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Павлополя проросійські війська вели вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцевого бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а в бік Старогнатівки – відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

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Біля Новотошківського окупаційні війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Крім того, в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль бойовики залучили безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Також в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

В результаті ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікарні. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої тяжкості.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.