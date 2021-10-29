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Назвали служби, які будуть слідкувати за дотриманням карантину

Ольга Денисяка

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Медична система не може самостійно справитися з пандемією коронавіурсної хвороби, тому карантинні обмеження повинні контролюватися органами місцевого самоврядування, Нацполіцією та Держпродспоживслужбою. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.

«Вже 16 областей у червоному рівні епіднебезпеки. Я хотів би наголосити, що це не тільки колір, а суворе дотримання карантинних обмежень, які ми прописали. Є два універсальні рецепти боротьби з COVID-19 – карантинні обмеження і вакцинація. Тому зараз хотів би попросити підтримки всіх. Всі карантинні обмеження, які сьогодні прописані, повинні контролюватися органами місцевого самоврядування, Нацполіцією, Держпродспоживслужбою, оскільки виключно медична система не може справитися з проблемою», – сказав Ляшко.

Він нагадав, що постановою КМУ № 1236 карантинні обмеження червоного рівня епідемічної небезпеки застосовуються для тих сфер економіки, де немає вакцинованих колективів і де приймають невакцинованих осіб.

Окрім цього Ляшко відзначив, що зараз починає скорочуватися розрив між госпіталізаціями та виписками пацієнтів.

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«Ми бачимо, що в певних регіонах відбулася стабілізація, але це не час для розслаблення, ми повинні зробити все можливе, щоб рятувати життя», – додав міністр.

Зазначимо, станом на 29 жовтня в жовтій зоні епідемічної небезпеки перебувають дві області – Закарпатська та Кіровоградська, Київ та 14 областей віднесені до помаранчевої зони епіднебезпеки, вісім областей – у червоній.

З 30 жовтня до червоної зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області.

Про те, які обмеження чекають на мешканців Львівщини з 30 жовтня читайте за цим посиланням.

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