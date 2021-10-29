На Львівщині розшукують безвісти зниклого 16-річного хлопця

На Львівщині розшукують 16-річного Скочиляса Олега, який 28 жовтня зник поблизу автобусної зупинки в Золочеві. Про це на своїй сторінці у Facebook пише пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

Востаннє 16-річного хлопця бачили, 28 жовтня, у Золочеві, що на Львівщині на автобусній зупинці. Із зупинки хлопець пішов в невідомому напрямку. На цей час його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 180 сантиметрів, волосся чорне. Худорлявої тілобудови.

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Був одягнений у балонову куртку чорного кольору з салатовими смужками, світло-коричневі джинси, чорні кросівки, голубу футболку, темно-вишневий светр.

Місце проживання: с. Новосілки, Золочівського р-н, Львівської обл.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102. Або за телефоном 067-900-98-46.

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