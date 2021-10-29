ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині розшукують безвісти зниклого 16-річного хлопця

Аліса Белей

|

На Львівщині розшукують 16-річного Скочиляса Олега, який 28 жовтня зник поблизу автобусної зупинки в Золочеві. Про це на своїй сторінці у Facebook пише пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

Востаннє 16-річного хлопця бачили, 28 жовтня, у Золочеві, що на Львівщині на автобусній зупинці. Із зупинки хлопець пішов в невідомому напрямку. На цей час його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 180 сантиметрів, волосся чорне. Худорлявої тілобудови. 

Реклама партнерів

Був одягнений у балонову куртку чорного кольору з салатовими смужками, світло-коричневі джинси, чорні кросівки, голубу футболку, темно-вишневий светр.

Місце проживання: с. Новосілки, Золочівського р-н, Львівської обл.

Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102. Або за телефоном 067-900-98-46.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?
Ольга ДЕНИСЯКА
Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?

З суботи, 30 жовтня, Львів та область переходить до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. Львівський порт...

«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів