Facebook вперше в історії змінить назву

Компанія Facebook з 29 жовтня змінить назву на Meta. При цьому однойменну соцмережу та інші продукти перейменування не зачепить. Про це оголосив її співзасновник і виконавчий директор Марк Цукерберґ, передає Громадське.

За його словами, назва Facebook не відбиває всього, чим займається компанія, і асоціюється лише з одним продуктом.

«Ми – компанія, яка створює технології для того, щоб об’єднувати людей. Разом ми нарешті зможемо поставити людину в центр нашої технології. І разом ми можемо розкрити суттєво більший потенціал креативної економіки», – додав глава Facebook.

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Як зауважує The Verge, Цукерберґу належать домен meta.com і Twitter-акаунт @meta. Видання першим повідомило про плани перейменування Facebook ще 19 жовтня, пов’язавши його тоді з низкою скандалів, які похитнули компанію на тлі публікації журналістських розслідувань.

Ще в липні Цукерберґ заявив про плани перетворити Facebook на метаверс-компанію. За задумом, соцмережа перетвориться на онлайн-світ, де за допомогою засобів доповненої та віртуальної реальності люди між собою взаємодіятимуть на відстані з ефектом максимальної присутності.

«У майбутньому ми не будемо просто зідзвонюватися – ваша голограма, приміром, зможе сісти на мій диван, або ж я як голограма сяду на ваш. І буде таке враження, наче ми в одному місці – хоча ми й будемо в різних штатах чи на відстані сотень, тисяч миль», – розповів Цукерберг.

Соцмережа в останні роки активно вкладається в технології доповненої та віртуальної реальності. У 2019 році вона придбала розробника VR-окулярів Oculus за два мільярди доларів. У вересні того ж року Facebook оголосила про наміри створити нову платформу Horizon — це віртуальний світ, де можна стати 3D-аватаром.

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