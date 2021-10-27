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Російські окупанти вбили українського захисника

Аліса Белей

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У середу, 27 жовтня, внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинув український військовий. Про це йдеться на сторінці Facebook Операції об’єднаних сил.

Так, у середу, окупанти 9 разів обстрілювали позиції українських військових, двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти стріляли поблизу Гранітного, Луганського, Новотошківського, Новолуганського, Лебединського та Широкого.

Так, поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм, а в напрямку Луганського – двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

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Біля Новотошківського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. При цьому у бік Новолуганського російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

У районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а недалеко від Широкого – зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного окупаційні війська за допомогою безпілотника здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

«В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну», – йдеться в повідомленні.

На ворожі збройні провокації наші захисники відкривали вогонь у відповідь та подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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