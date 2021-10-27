До Жовкви привезуть мощі дев’яти святих

У п’ятницю, 29 жовтня, до храму апостолів Петра і Павла Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ у Жовкві доставлять ковчег з мощами святих. Про це повідомляє Духовна велич Львова.
До храму привезуть ковчег з мощами таких святих:
- Апостола Андрія Первозванного
- Апостола і Євангелиста Марка
- Рівноапостольних Костянтина і Єлени
- Великомученика Димитрія Солунського
- Священномученика Володимира, митрополита Київського
- Святителя Димитрія Ростовського
- Преподобного Сергія Радонезького
- Преподобного Агапіта, цілителя Києво-Печерського
- Віфлеємського младенця
Молитовне поклоніння святим триватиме з 17:00 та завершиться нічною Божественною Літургією рівно опівночі.
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Ольга Денисяка