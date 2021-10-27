До Жовкви привезуть мощі дев’яти святих

У п’ятницю, 29 жовтня, до храму апостолів Петра і Павла Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ у Жовкві доставлять ковчег з мощами святих. Про це повідомляє Духовна велич Львова.

До храму привезуть ковчег з мощами таких святих:

Апостола Андрія Первозванного

Апостола і Євангелиста Марка

Рівноапостольних Костянтина і Єлени

Великомученика Димитрія Солунського

Священномученика Володимира, митрополита Київського

Святителя Димитрія Ростовського

Преподобного Сергія Радонезького

Преподобного Агапіта, цілителя Києво-Печерського

Віфлеємського младенця

Молитовне поклоніння святим триватиме з 17:00 та завершиться нічною Божественною Літургією рівно опівночі.

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