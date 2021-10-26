Врятувати Вікторію. Великий бізнес закликають долучитись до збору 10 млн грн

Адміністрація торгово-розважального центру Victoria Gardens відмовилась від традиційного святкування п’ятого Дня народження центру та перерахувала 500 000 грн на порятунок маленькій львів’янці Вікторії Полюзі, яка бореться із спінальною м’язовою атрофією (СМА).

Небайдужі люди і кампанії зі збору коштів вже зібравши більше 80% необхідної суми, для порятунку дитини. Залишилось зібрати ще 10 млн грн.

«Зараз час для ключових компаній та великих бізнесів і, так, великих внесків! Сьогодні ми перерахували ще 500 000 грн, відмовляючись від святкування традиційного Дня народження ТРК Victoria Gardens», – йдеться у повідомленні ТРЦ.

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Водночас представників великого бізнесу та ключові компанії Львова закликають підтримати ініціативу і також перерахувати по 500 000 грн.

«Нам потрібно здійснити всього 20 внесків по 500 000 грн – і життя Вікторії буде врятоване», – йдеться у заклику Victoria Gardens.

Зазначимо, в однорічної львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.

Врятувати дитину може ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma, вартість якої становить 65 млн грн. Для сім’ї дівчинки ця сума не підйомна. Тож усіх небайдужих просять допомогти врятувати життя дитини.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

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4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)⠀

Ощадбанк

5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)

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