В Україні запустили реєстр педофілів

В Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Поки що він працює у тестовому режимі і у ньому містяться дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Про це розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

Наповнюють реєстр Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду, вивчаючи особові справи засуджених за аналогічні злочини, аби навіть після відбуття покарання інформація про них зберігалася у цій базі даних.

Наразі реєстр працює у тестовому режимі. Користуватися повноцінно таким реєстром можна буде з часом.

За словами Олени Висоцької, усі європейські країни пішли таким шляхом. Під час створення та запуску реєстру вивчався досвід інших держав – США, Канади, більшості європейських країн, зокрема Норвегії, де функціонує одна з найкращих «в’язничних систем».

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«Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу», – наголосила заступниця.

Водночас зараз існує багато нормативних перепон по наповненню реєстру. Як повідомила Олена Висоцька, йдеться, наприклад, про те, що не можна засуджену за певною статтею особу внести у такий реєстр, доки не буде ухвали суду.

«Це – певний захист прав людини. Абсолютно цивілізований крок. Але він дещо ускладнює реалізацію цього проєкту», – додала заступниця.

Вона зазначила, що в цілому у суду зазвичай немає підстав не ухвалити відповідне рішення, якщо в людини була судимість за статтями, які пов’язані зі статевою свободою малолітніх.

«Ми на шляху створення реєстру і, я думаю, що незабаром країна матиме цивілізований, ефективний, працюючий реєстр, який можна використовувати», – підсумувала Олена Висоцька.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна Рада ухвалила закон про примусову кастрацію та відкритий реєстр педофілів. Втім згодом президент ветував закон, який стосувався про примусової хімічної кастрації педофілів.

Натомість наприкінці 2019 року Рада все ж підтримала створення реєстру педофілів.

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