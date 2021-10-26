У вівторок, 26 жовтня, внаслідок обстрілів окупантів на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав осколкове поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Як повідомили у штабі ООС, з початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих обстрілів, у зоні відповідальності ОТГ «Схід», один український захисник отримав поранення, що були несумісні з життям. Його особу поки не повідомляють.

Ще один військовий у результаті обстрілу окупантів отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги його відправили до лікарні. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

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Так, у вівторок, окупанти обстрілювали позиції українських військових поблизу Гранітного, Новозванівки, Троїцького, Павлополя та Кримського.

Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. У районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання осколкової гранати ВОГ-17. В бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

На обстріли бойовиків наші військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброї забороненої Мінськими домовленостями.

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