ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі підірвався військовий

Ольга Денисяка

|

25 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це йдеться на сторінці у Facebook пресштабу ООС.

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли зафіксували біля Кам’янки, Золотого-4 та Пісків. Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Реклама партнерів

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів