На Донбасі підірвався військовий

25 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Про це йдеться на сторінці у Facebook пресштабу ООС.

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли зафіксували біля Кам’янки, Золотого-4 та Пісків. Крім того, на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Реклама партнерів

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.