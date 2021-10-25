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У Туреччині зірвалася у море українська парашутистка

Ольга Денисяка

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Напередодні у Туреччині під час фестивалю повітряних ігор зірвалася у море українська парашутистка. Її врятувала турецька берегова охорона. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.

«24 жовтня під час фестивалю повітряних ігор в місті Фетхіє провінції Мугла в Туреччині зірвалася у море українська парашутистка. Вона була врятована турецькою береговою охороною і госпіталізована. Консульство України в Анталії терміново зв’язалося із організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги. Стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає» – повідомив Ніколенко.

За словами речника МЗС, українські консули слідкують за реабілітацією постраждалої українки.

Напередодні турецькі ЗМІ повідомили про те, що українка зірвалась у море під час фестивалю повітряних ігор. За даними ЗМІ, жінка здійснювала одиночний стрибок із 1700-метрової висоти, коли її парашут впав у море під час спуску.

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