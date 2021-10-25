Стало відомо, хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні-2021

Переможницею Національного відбору на Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2021 стала Олена Усенко. Вона представлятиме Україну в Парижі на Дитячому Євробаченні у Парижі 19 грудня. Про це повідомляє Суспільне.

У неділю, 24 жовтня, відбувся фінал Національного відбору, де переможницю з-поміж 11 учасників визначили за результатами оцінювання журі та онлайн-голосування глядачів.

Олена Усенко виконувала авторську пісню «Важіль» і отримала від членів журі 52 бали, від глядачів 11 балів, загалом – 63 бали.

Співачка і представниця України на Євробаченні-2010 ALYOSHA сказали, що в неї бігли мурахи по шкірі, коли співала Олена. «З першої ноти та погляду відчувається, що дуже чесно», – сказала вона.

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Довідка. Дитяче Євробачення-2021 відбудеться у Парижі 19 грудня. У ньому візьме участь 19 країн і воно стане 19 за рахунком. Конкурс пройде в концерт-холі La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеґен посеред річки Сена.