Помер актор серіалу «Друзі»

У віці 59 років помер американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який найбільш відомий за роллю Гюнтера в телесеріалі «Друзі». Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

Тайлер помер тихо у своєму будинку в Лос-Анджелесі в неділю вранці, ідеться в заяві його менеджера.

У 2018 році у Тайлера діагностували рак простати на пізній стадії, який потім поширився на кістки.

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«Бажаючи допомогти якомога більшій кількості людей, він сміливо поділився своєю історією і став закликати тих, у кого є простатит, здавати… аналіз крові вже в 40-річному віці», – сказав менеджер.

Хоча йому не дісталося стільки ж екранного часу, скільки шести головним героям «Друзів», Гюнтер був і залишається популярною фігурою серед шанувальників комедійного серіалу.

Його герой працював офіціантом і менеджером у кав’ярні Central Perk. Протягом усього серіалу він був закоханий у героїню Дженніфер Еністон – Рейчел, яка також працювала там офіціанткою в перших сезонах серіалу.

«Світ знав його як Гюнтера («сьомого друга»)… але близькі Майкла знали його як актора, музиканта, прихильника боротьби з раком і люблячого чоловіка», – зазначив менеджер.

У травні Тайлер коротко з’явився в спеціальному випуску «Друзів».

«Це були найбільш пам’ятні 10 років мого життя, чесно кажучи- Я не міг уявити собі кращого досвіду. усі ці хлопці були фантастичними, з ними було просто приємно працювати. Це було дуже, дуже особливе відчуття», – розповідав актор.

Смерть актора Джеймса Майкла Тайлера прокоментувала і Дженіфер Еністон.

«Без тебе «Друзі» не були б такими. Дякую за сміх, який ти приніс у шоу та все наше життя. Ми будемо сумувати», – написала вона своїй сторінці в Instagram.

Додамо, Тайлер знявся майже в 150 епізодах комедії, яка транслювалася на NBC з 1994 по 2004 рік. Навіть під час лікування він продовжував зніматися у фільмах.

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