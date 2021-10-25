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Помер 38-річний учасник АТО з Червонограда

Вероніка Рой

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У неділю, 24 жовтня, на 38 році життя від серцевої недостатності помер учасник АТО, військовослужбовець 24-тої окремої механізованої бригади Тарас Гургула. Про це повідомляє Червоноградська міська рада у Facebook.

«24 жовтня на 38 році життя під час під час виконання обов’язків військової служби від серцевої недостатності помер червоноградець, учасник АТО, військовослужбовець 24 ОМБР Тарас Гургула», – йдеться у повідомленні.

Як йдеться у повідомленні, Тарас Гургула з 2004 року працював на шахтах «Межирічанська», «Зарічна», «Надія». З 2009 і до тепер – на копальні «Лісова».

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У 2014 Тарас Гургула пішов в АТО і служив у 80 окремій бригаді, а після демобілізації ніс службу за контрактом у 24 ОМБР.

Попередньо чин похорону відбудеться 27 жовтня.

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Фото: Червоноградська міська рада

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