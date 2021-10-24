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У Карпатах температура повітря опустилася до -6

Вероніка Рой

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Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський у неділю вранці, 24 жовтня, становила 6°С. Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Станом на 10:40 год. 24 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить-6°С.  Вітер південно-західний 3 м/с, хмарно з проясненнями.

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Фото: Чорногірський гірський пошуковий-рятувальний пост

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